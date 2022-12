WM 2022: Südkorea nach Last-Minute-Sieg gegen Portugal im Achtelfinale

Gegen eine 1-B-Auswahl von Portugal gelang den Asiaten und ihrem portugiesischen Trainergespann in beinahe letzter Minute der dringend benötigte Sieg, mit dem 2:1 (1:1) gegen den Europameister von 2016 fiel er im Vergleich mit Uruguay auch genau in der richtigen Höhe aus. Südkorea zieht damit als Gruppenzweiter hinter Portugal ins Achtelfinale ein. (DATEN: WM-Spielplan 2022)

Der spätberufene Ricardo Horta brachte die Mannschaft von Fernando Santos, bei der WM 2018 in Russland im Achtelfinale an Uruguay gescheitert, früh in Führung (5.). Südkorea kam danach zum Ausgleich durch Young-Gwon Kim (27.). Der goldene Schuss gelang dann Hee-Chan Hwang (90.+1). (NEWS: Tränen-Aus für Suárez und Co.)