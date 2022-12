WM 2022: Kroatien-Legende Ivan Rakitic verhöhnt Belgien-Star Romelu Lukaku nach Chancenwucher

Geheimfavorit Belgien scheidet nach einem Remis gegen Kroatien bereits in der Gruppenphase aus. Lukaku vergibt reihenweise Großchancen und erntet dafür im Gegenzug Hohn und Spott von der Kroatien-Legende Ivan Rakitic.

Für Lukaku war es ein Spiel zum Vergessen. Der Angreifer von Inter Mailand ließ im letzten Spiel der Gruppe F gegen Kroatien ein Reihe von Großchancen liegen, sodass die Belgier nicht über ein 0:0 hinauskamen. Durch den gleichzeitigen Sieg Marokkos gegen Kanada (2:1) war das Aus in der Gruppenphase für die „goldene Generation" um Superstar Kevin De Bruyne endgültig besiegelt.

Die Leistung des 29-jährigen Stürmers sorgte für zahlreiche Reaktionen in den sozialen Netzwerken. Auch der ehemalige kroatische Nationalspieler Rakitic meldete sich mit einem breiten Grinsen im Gesicht zu Wort. In der Videobotschaft verhöhnt der Ex-Schalker Lukaku: „Wir müssen ihm einen Monat Urlaub in Split bezahlen", spottete Rakitic über die Chancenverwertung des Belgiers.