WM 2022: Bundeskanzler Scholz "betrübt" über frühes WM-Aus

Olaf Scholz zeigt sich „betrübt“ über das Ausscheiden des DFB-Teams bei der WM in Katar.

Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich „betrübt“ über das Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft bei der WM in Katar gezeigt.

Es gehe dem Regierungschef wie wahrscheinlich allen Fußballfans in Deutschland, sagte Regierungssprecher Wolfgang Büchner am Freitag in Berlin. (DATEN: Gruppen und Tabellen der WM)