Anzeige

So findet Ihr eure lokale Fighting Game Community Lokale Fighting Game Community

Auf lokalen Fighting Game-Events ist der Hype greifbar © Khanh David @gosulandffm

Matthias Regge

Fighting Games blühen vor allem dann auf, wenn man sie offline genießen kann. Glücklicherweise gibt es einige Anlaufstellen, wo ihr lokale Communities finden könnt – wie unser Kolumnist Matthias Regge zu berichten weiß.

Fighting Games leben wie kein anderer eSport von Offline-Sessions. Und auch wenn sich die Online-Landschaft des Genres in den letzten Jahren erheblich verändert und die Spielbarkeit vieler Titel entscheidend verbessert hat, sehen die meisten Spieler den Kern der Szene immer noch im lokalen Gameplay. Auch die größten Turniere werden nach wie vor offline ausgetragen. Online finden in der Regel nur Weekly-Events und Vorentscheide für große Pro-Touren statt.

Um das Genre also vollkommen genießen zu können, empfiehlt es sich, sich einer lokalen Community anzuschließen. Im deutschsprachigen Raum gibt es eine weit verteilte Fighting Game Community. Unterschiedliche Regionen haben hier auch oft eine Anlaufstelle für ihre örtlichen Spieler. Entweder mit regelmäßigen Treffen, großen Turnieren oder Austauschmöglichkeiten für private Treffen.

Anzeige

Nachdem die Szene in den vergangenen Jahren durch die Ausgangsbeschränkungen im Rahmen der Corona-Pandemie überwiegend auf Treffen und Turniere verzichten musste, wächst die Community mittlerweile wieder stetig an. Zuletzt durch den Zuwachs an neuen Gesichtern, nach dem Release von Guilty Gear Strive im Sommer 2021.

2023 wird ein wildes Jahr für Fighting Games. Mit dem Release von Street Fighter 6 wird eine neue Gruppe von Spielern den Schritt in diesen eSport wagen. Sollten auch Tekken 8 und Riots Project L ebenfalls erscheinen, wird die Zahl dieser Neueinsteiger noch größer.

Adressen der bekanntesten Fighting Game Communities

Ich möchte euch schon jetzt für diesen Moment wappnen. Hier findet ihr die lokalen Fighting Game Communities eurer Region:

Baden-Württemberg

In Baden-Württemberg gab es in der Vergangenheit bereits einige Gruppen, die sich um die Organisation von Fighting Game-Events gekümmert haben. In diesem Rahmen sind auch Events, wie das Schwarzwald Kumite entstanden. Aktuell gibt es den Discord der Fighters Baden-Württemberg und die Gamer-Gemeinschaft der Neutrons als primäre Anlaufstelle.

Fighters Baden-Württemberg

Discord: https://discord.com/invite/Dyt8xaNgUG

https://discord.com/invite/Dyt8xaNgUG Neutrons

Adresse : Lorcher Strasse 110, 73527 Schwäbisch Gmünd

: Lorcher Strasse 110, 73527 Schwäbisch Gmünd Website: https://www.neutrons.de/

Bayern

In Bayern gibt es gleich mehrere lokale Treffen und aktive Communities. Die größte unter ihnen ist die Munich Fight Night in München. Hier finden mehrere Events pro Monat statt. Vor Corona wurden hier auch die beiden Fighting Game-Major Dreamolition Derby und Bavaria Burst ausgetragen.

+++ News, Videos, Liveticker – jetzt die kostenlose eSports1 App für iOS und Android ausprobieren +++

Anzeige

Munich Fight Night

Ort : München

: München Discord: https://discord.com/invite/4W2bBdK

https://discord.com/invite/4W2bBdK Twitter: https://twitter.com/MunichFGC

Follow-Up Nürnberg

Ort : Nürnberg

: Nürnberg Discord: https://discord.gg/UCn3VXh

FGC Regensburg

Adresse : Seybothstraße 2, 93053 Regensburg

: Seybothstraße 2, 93053 Regensburg Discord: https://discord.gg/QEt6Nrp

Hessen

Frankfurt am Main war schon immer die FGC-Hochburg von Hessen. Lange Zeit fand hier das größte Turnier des deutschsprachigen Raumes, das FFM Rumble, statt. Außerdem hat hier der Hessen Crash, eines der am längsten laufenden Events, seinen Ursprung. Mittlerweile gibt es hier einen offiziellen Verein für Fighting Games: Unter dem Banner des MadGear FFM treffen sich Spieler regelmäßig in Möhrfelden-Walldorf, um die Community zu fördern und gemeinsam besser zu werden.

Anzeige

MadGear FFM

Adresse : Dreieichstraße 8, 64546 Mörfelden-Walldorf

: Dreieichstraße 8, 64546 Mörfelden-Walldorf Discord: https://discord.madgear.club/

https://discord.madgear.club/ Website: https://madgear.club/

Nordrhein-Westfalen

In NRW gibt es zwei lokale Treffen mit fester Venue. Eines im Osten, eines im Westen. Der CoreGamerTreff ist ein generischer Videospiel-Treff, der aber in seiner Orga einige Fighting-Game-Enthusiasten hat und dadurch oft einen Fokus auf dieses Genre legt.

In Solingen findet ihr Insert Game. Eine der engagiertesten Fighting Game-Gruppen des Landes. Hier trifft man auf viele „alte Hasen“, die einen mit wertvollem Wissen und Liebe zu Oldschool-Titeln überschütten.

Insert Game

CoreGamerTreff

Adresse : Wilhelm Schiffer Straße 57, 41239 Mönchengladbach

: Wilhelm Schiffer Straße 57, 41239 Mönchengladbach Website: https://coregamertreff.de/

https://coregamertreff.de/ Twitter: https://twitter.com/CoreGamerTreff/

Anzeige

Hamburg

Auch hoch im Norden fliegen die Fäuste. Mittlerweile laufen auch in Hamburg wieder regelmäßige Events.

Bare Knuckle Altona

Adresse : Sievekingdamm 3, 20535 Hamburg

: Sievekingdamm 3, 20535 Hamburg Discord: https://discord.gg/eaJM96E

https://discord.gg/eaJM96E Website: http://bareknucklealtona.de/

http://bareknucklealtona.de/ Twitter: https://twitter.com/FGC_Hamburg

Berlin

Die Hauptstadt organisiert sich primär über ihren eigenen Discord. Hier gibt es oft die Möglichkeit sich lokal mit anderen Spielern auszutauschen.

Berlin FGC

Discord: https://discord.gg/9cmjAqu

+++ Sendungen, Interviews, VODs! Abonniert unseren neuen YouTube-Kanal für noch mehr eSports- & Gaming-Content! +++

FGC in Wien (Österreich)

Eines der ersten dedizierten Fighting Game-Dojos im deutschsprachigen Raum wurde damals in Wien gegründet. Das Virtual Dojo Vienna ist einer der bestorganisiertesten Vereine, wenn es darum geht, das Genre mit einer aktiven Community zu genießen. Es sind sowohl zentrale Club-Räume, als auch eine lebendige Spielergemeinde vorhanden. Regelmäßig finden auch kleinere, und größere Events statt, welche Spieler aus dem gesamten europäischen Umfeld anlocken.

Anzeige

Virtual Dojo Vienna