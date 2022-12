WM 2022 heute LIVE: Kamerun vs. Brasilien, Südkorea vs. Portugal, Ghana, Schweiz im TV, Stream & Live-Ticker

Während Brasilien und Portugal sich bereits fürs Achtelfinale qualifiziert haben, träumen noch fünf Teams vom Einzug in die K.o.-Runde. Der WM-Showdown in Gruppe G und H im Liveticker.

Am letzten Vorrunden-Spieltag der Gruppen G und H stehen noch einige spannende Entscheidungen an.

WM 2022: Serbien vs. Schweiz

Mit seinen Glückwünschen an Albanien zum Nationalfeiertag heizte er die Stimmung via Social Media am Montag an. Schweiz (3) hat zwar zwei Punkte mehr auf dem Konto als Serbien, beide Teams hoffen aber noch auf das Achtelfinale.