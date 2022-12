WM 2022: "Ganz Afrika hasst ihn" - Ghana will gegen Suárez und Uruguay Rache

Ghana und Uruguay treffen in Gruppe H im Endspiel um das Weiterkommen aufeinander. Das Duell ist aber nicht nur sportlich ein Spiel mit großer Brisanz. Die Black Stars wollen Rache für die WM 2010.

In diesem Spiel geht es um viel mehr als nur um das Weiterkommen!

Am Freitag treffen Ghana und Uruguay im entscheidenden Spiel der Gruppe H aufeinander. (Endspiel ums Weiterkommen LIVE: Ghana gegen Uruguay am Freitag ab 16 Uhr im LIVETICKER)

Für die Black Stars aus Ghana geht es bei dem Spiel aber nicht nur um das sportliche Weiterkommen, ein ganzes Land will Revanche nehmen für die Viertelfinalniederlage bei der WM 2010. Viele wollen sogar noch mehr, Ghana will Rache. (NEWS: Alles Wichtige zur WM)

Suárez-Handspiel verhindert Weiterkommen

Rückblick: Es lief die 120. Minute in einem intensiven Viertelfinale zwischen Ghana und Uruguay im Soccer City Stadion von Johannesburg. Die Ghanaer, getragen von tausenden frenetischen Fans vor Ort, drückten auf den 2:1-Siegtreffer, wollten das erste afrikanische Team in einem WM-Halbfinale werden.

Plötzlich ergab sich für Ghana die Chance auf den Sieg: In einem Durcheinander im Strafraum der Südamerikaner köpfte Dominic Adiyiah den Ball aufs Tor. Torhüter Fernando Muslera war schon geschlagen, doch auf der Linie stand noch Luis Suárez, der die Hände hochriss und den Ball regelwidrig auf der Linie per Hand klärte.

Viele Fans und Spieler dachten trotzdem, dass der Ball drin war, freuten sich über Ghanas vermeintlichen Einzug ins Halbfinale. „Ich dachte, wir hätten gewonnen“, erinnert sich der frühere Nationalspieler Ibrahim Ayew bei The Athletic. Doch Schiedsrichter Olegario Benquerenca aus Portugal hatte schon anders entschieden, zeigte auf den Elfmeterpunkt und Suárez die Rote Karte.

Der eigentlich sichere Schütze Asamoah Gyan trat an. „Stephen Appiah hat ihm den Ball gegeben und gesagt: ‚Mach ihn rein und mach ganz Afrika stolz‘“, erzählte Ayew.

Die Überzeugung war groß, doch Gyan nagelte den Ball nur an die Latte. Als das Spiel kurz darauf abgepfiffen wurde, war vielen klar, was kommen würde. Den Black Stars versagten auch im anschließenden Elfmeterschießen die Nerven und so zog Uruguay durch ein 4:2 im Elfmeterschießen ins Halbfinale ein.