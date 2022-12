WM 2022: US-Star Pulisic gibt Verletzungsupdate: "Wurde nicht in die Eier getroffen"

Nach Krankenhaus! Pulisic & Co. feiern wilde Party im Hotel

Pulisic schoss die US-Stars beim finalen Gruppenspiel gegen den Iran (1:0) zum Sieg. Beim entscheidenden Treffer prallte der Chelsea-Profi aber mit Keeper Alireza Beiranvand zusammen und musste in der Halbzeit ausgewechselt werden. Anschließend wurde er in ein Krankenhaus gebracht und dort am Bauch untersucht.