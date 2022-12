USA: Pulisic wohl fit für Duell gegen die Niederlande

Die USA können im Achtelfinale der Fußball-WM in Katar gegen die Niederlande am Samstag voraussichtlich auf Offensivspieler Christian Pulisic setzen.

Die USA können im Achtelfinale der Fußball-WM in Katar gegen die Niederlande am Samstag (16.00 Uhr MEZ/MagentaTV) voraussichtlich auf Offensivspieler Christian Pulisic setzen. „Es sieht sehr gut aus. Wir müssen aber noch das Training am Freitag abwarten“, sagte Chefcoach Gregg Berhalter.