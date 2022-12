WM 2022: "Wo ist das Feuer und die Gier?" - Experten-Kritik zum deutschen WM-Aus

Die deutsche Nationalmannschaft scheidet zum zweiten Mal in Folge in der Gruppenphase einer Weltmeisterschaft aus. Die Experten sind teils geschockt von dem erneut frühen Aus.

Wie schon bei der Weltmeisterschaft 2018 in Russland muss die deutsche Nationalmannschaft auch bei der WM 2022 in Katar nach der Gruppenphase die Koffer packen. (NEWS: WM-Aus für Deutschland)

Dementsprechend hart gingen die Experten nach Abpfiff mit dem DFB-Team und dem Bundestrainer ins Gericht. „Mit so einer Qualität im Offensivbereich auszuscheiden in dieser Gruppe, das muss er (Flick, Anm. d. Red.) sich vorwerfen“, nahm Bastian Schweinsteiger in der ARD ganz eindeutig den Bundestrainer in die Verantwortung. (NEWS: Alles Wichtige zur WM)