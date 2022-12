Nach WM-Aus: Kimmich hat Angst vor dem Loch

Der tief enttäuschte Joshua Kimmich befürchtet persönliche Folgen des WM-Debakels. „Ich habe ein bisschen Angst davor, in ein Loch zu fallen“, sagte er nach dem Vorrunden-Aus bei der Fußball-WM in Katar. „Für mich ist heute der schwierigste Tag meiner Karriere“, stellte Kimmich klar.

Der Mittelfeldspieler des deutschen Rekordmeisters Bayern München stieß 2016 zur Nationalmannschaft. "Davor war Deutschland immer im Halbfinale. Dann scheiden wir zweimal in der Vorrunde aus und letztes Jahr im EM-Achtelfinale", sagte Kimmich. Dies sei für ihn "nicht so einfach zu verkraften, weil ich persönlich mit dem Misserfolg in Verbindung gebracht werde. Dafür will man nicht stehen."