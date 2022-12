WM 2022: Peinliches Ende einer Mogeltruppe - beim DFB darf kein Stein auf dem anderen bleiben

Sonntag war der erste Advent, und in Deutschland gehen die Lichter aus - trotz 4:2 gegen Costa-Rica. Die Nationalmannschaft leistete wirklich Historisches: Es ist das zweite Vorrunden-Aus bei einer Weltmeisterschaft in Folge. Nur in letzter Sekunde wurde vermieden, dass der DFB in 92 Jahren WM-Geschichte erstmals kein einziges Spiel in der Vorrunde gewann. (DATEN: Gruppen und Tabellen der WM)