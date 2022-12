Anzeige

WM 2022: Blamables Aus für Deutschland - Reaktionen von Flick, Müller, Musiala und Co. zum Debakel Flick: „Ich war richtig sauer“

Müllers Abschiedsworte? „Ich habe es immer mit Liebe getan“

SPORT1

Deutschland scheidet zum zweiten Mal in Folge in der Gruppenphase einer WM aus. SPORT1 fasst die Stimmen zusammen.

Das Debakel ist perfekt! Deutschland ist trotz eines 4:2-Siegs gegen Costa Rica in der Vorrunde der WM 2022 in Katar ausgeschieden.

Da Spanien im Parallelspiel Japan mit 1:2 unterlag, hätte die DFB-Elf einen deutlich höheren Sieg gebraucht. Bereits 2018 war das deutsche Team in der Gruppenphase gescheitert.

Anzeige

Die DFB-Akteure sind entsprechend niedergeschlagen. SPORT1 fasst die Stimmen von ARD, MagentaTV, von der PK und aus der Mixed Zone zusammen. (DATEN: WM-Spielplan 2022)

Hansi Flick (Bundestrainer Deutschland):

Sprachlos wegen dem WM-Aus? „Also sprachlos bin ich nicht. Ich kann das Spiel ganz gut deuten. Ich war in der ersten Halbzeit von der Mannschaft enttäuscht, das hab ich ihr in der Halbzeit auch gesagt. Ich war richtig sauer über die Art und Weise , wie wir den Gegner stark gemacht haben. Es war unser Ziel, dass wir zwei, drei, vielleicht vier Tore vorlegen können. Die Chancen dazu hatten wir – ohne Ende. Aber dann haben wir durch Fehler und Leichtsinnigkeiten den Gegner wieder ins Spiel gebracht. Das war nicht gut.“

Ist man gegen Costa Rica raus? „Ja, wir haben das Spiel gewonnen. Aber wir hätten es durchaus höher gewinnen können – ohne Frage, wenn wir die Chancen reingemacht hätten. Ich glaube, wir hatten 16 Torchancen gehabt. Aber das Aus ist nicht heute entschieden worden, sondern das waren die 20 Minuten gegen Japan. Aber genauso kann man sagen, gegen Spanien hätten wir zum Schluss noch das 2:1 machen können. Wir hatten einfach keine Effizienz in diesem Turnier. Deswegen sind wir ausgeschieden und natürlich ist die Enttäuschung riesengroß. Das müssen wir erstmal verarbeiten.“

Fehlende Effizienz? „Bei dem einzelnen hat man auch eine gewisse Unsicherheit gespürt. Man war enttäuscht, dass man die Chancen nicht reingemacht hat. Wir wussten: Umso mehr Tore wir schießen, umso mehr Druck machen wir auf Spanien. Das ist uns in der ersten Hälfte nicht gelungen.

Flick: „Meine Enttäuschung ist riesengroß“

Brennen die anderen Teams mehr? „Nein, das ist absoluter Quatsch. Wir haben Tore bekommen und Fehler gemacht. Deswegen sind wir ausgeschieden. Aber die Mannschaft hat heute gewollt. Nach den vergebenen Chancen in der ersten Hälfte war sicherlich auch etwas Enttäuschung da. Wir haben versucht, es in der zweiten Hälfte besser zu machen. Und dann kommen wir mit einer schlechten Defensivleistung in diese Situation. Natürlich wissen wir, dass Costa Rica bei Standards gefährlich ist. Darauf machen wir aufmerksam und das können wir besser machen. Klar haben wir nun bei dieser WM keine Chance mehr, das besser zu machen. Deswegen fahren wir auch heim. Wir haben da schon einen sehr, sehr großen Teil dazu beigetragen, dass wir raus sind.“

Hätten Sie was besser machen müssen? „Es ist direkt nach dem Spiel. Meine Enttäuschung ist riesengroß, genauso wie in meinem Trainerteam. Mein Trainerteam hat gute Arbeit geleistet und die Mannschaft gut vorbereitet. Letztendlich hat es nicht gereicht.“

Anzeige

Über die unterschiedlichen Defensiv-Aufstellungen: „Heute war es dem Offensivspiel geschuldet. Wir wollten über rechts noch mehr Druck machen, noch mehr Optionen haben. Und wir hatten Torchancen. Das war schon okay. Aber am Ende haben die Tore gefehlt.“

Über Füllkrug: „Wenn in der ersten Hälfte drei vier Tore machen können, dann wären wir im Soll gewesen. Kai Havertz hat uns sehr gutgetan, er hat das Spiel gedreht. Da hat die Mannschaft dann Moral bewiesen und gebrannt, um den Sieg noch einzufahren.“

Was motiviert für EM 2024? „Die Aufgabe, mit dieser Mannschaft zu arbeiten. Nach dem Spiel ist nicht der richtige Zeitpunkt, darüber zu sprechen.“

Sie bleiben Bundestrainer? „Von meiner Seite schon. Mir macht es Spaß. Wir haben eine gute Mannschaft, gute Spieler, die nachkommen. Da liegt es also nicht an mir.“

Müller: „Eine absolute Katastrophe“

Thomas Müller: „Der Aufwand, den wir betrieben haben, war enorm. Am Ende war die Effizienz nicht genug. Es ist unglaublich bitter, dass Japan gegen Spanien gewonnen hat. Wir haben heute die Hausaufgaben gemacht. Das ganze Unglück ist mit dem Ergebnis gegen Japan passiert. Die Enttäuschung ist enorm. Wir hatten nach dem Spanien ein sehr gutes Gefühl. Jetzt herrscht leider so ein bisschen ein Ohnmachtsgefühl.“

Über seine Zukunft: „Es ist eine absolute Katastrophe. Ich weiß auch nicht genau, wie es weitergeht. Falls das mein letztes Spiel für Deutschland gewesen sein sollte, dann möchte ich nochmal ein paar Worte an die deutschen Fußballfans richten. Es war ein enormer Genuss, liebe Leute, vielen Dank! Wir haben unglaubliche Momente miteinander gehabt. Ich habe in jedem Siel ersucht, mein Herz auf dem Platz zu lassen, allen Einsatz geliefert. Manchmal gab es Freudentränen durch meine Aktionen, manchmal hatten die Zuschauer auch Schmerzen im Gesicht, weil meine Aktionen nicht gelungen sind. Aber ich habe es mit Liebe getan, da könnt ihr euch sicher sein. Alls weitere muss ich jetzt erstmal sehen. Vielen Dank dafür!“ (DATEN: Gruppen und Tabellen der WM)

Kai Havertz: „Die Enttäuschung über beides ist groß. Mit dem Ergebnis von Spanien haben wir nicht gerechnet. Aber wir müssen uns an die eigene Nase packen. Wir haben die Chance nicht genutzt, es war schon im Spiel gegen Japan begründet. Mit so einer Qualität darf uns es nicht passieren, in der Gruppenphase auszuscheiden.“

Anzeige

Über den Spielstand bei Spanien: „Man sieht es auf der Leinwand im Stadion, man sieht es an der Reaktion der Leute. Da hat man schon gewusst, was los ist.“

Über Diskussion um One-Love-Binde: „Fußballerische Leistung geht immer vor, klar wurde darüber geredet und es ist in den Köpfen der Spieler. Wir wollten das schon vor dem Japan-Spiel aus den Köpfen schlagen, das ist uns offenbar nicht gelungen. Aber wir stehen zu den Werten, die wir verbreitet haben.“ (NEWS: Alles Wichtige zur WM)

Musiala: Müssen mehr aus den Chancen machen

Jamal Musiala: „Wir sind enttäuscht. Wir haben alles gegeben. Es gab Phasen im Spiel, wo wir besser spielen müssen. Wir hatten viele Chancen, auch ich, wo wir mehr draus machen müssen. Dann ist der Outcome ein anderer.“

Fehlende Gier? „Ich habe es bei keinem Spieler gesehen, dass er nicht gewinnen will.“

Wo steht die Nationalmannschaft? „Wir sind Deutschland, haben immer große Ziele. Zweimal in der Gruppenphase auszuscheiden, ist ernüchternd.“

Bastian Schweinsteiger: „Mit so einer Qualität im Offensivbereich auszuscheiden in dieser Gruppe, das muss er (Flick, Anm. d. Red.) sich vorwerfen. Im ersten Spiel gegen Japan, nachdem Gündogan und Müller rausgenommen wurden, ist ein Bruch in die Mannschaft gekommen. Japan hatte da mehr und mehr die Spielkontrolle übernommen. Gegen Spanien fand ich es gut. Da hat er alles richtig gemacht. Die Aufstellung heute war richtig. Vielleicht während dem Spiel, wenn man merkt, dass der Gegner immer besser reinkommt, das dann zu unterbinden, wäre angebracht. Aber das ist schwierig. Ich muss auch sagen: Die Verteidigung heute wieder, wie der Gegner da manchmal freistand, wo bleibt da das Brennen? Wo ist das Feuer und diese Gier, da mal hinzugehen, dass es auch mal scheppert und man dagegenhält? Nein, wir gehen da weg.“

Sami Khedira: „Wo fangen wir an? Ich glaube, wir sind sprachlos, enttäuscht, traurig, wütend. Keine Ahnung, was wir für Wörter haben. Das ist meine Gefühlslage, ich bin geschockt. Ich war sehr selbstbewusst und dazu stehe ich auch. Aber ich bin einfach enttäuscht und geschockt von dem Ausscheiden.“

Anzeige