WM 2022: Mega-Sensation - Japan besiegt Spanien und schickt Deutschland nach Hause

Bei der Weltmeisterschaft 2022 in Katar sorgt Japan für die große Überraschung. In der Gruppe E werden die Asiaten Gruppensieger und schicken den viermaligen Weltmeister Deutschland nach Hause.

Wie beim 2:1 gegen Deutschland zum Auftakt leitete Nationaltrainer Hajime Moriyasu in der Pause den Sieg ein, der Japan an die Spitze der Gruppe und in der K.o.-Runde am Montag gegen Vizeweltmeister Kroatien führt. Alvaro Morata (11.) hatte Spanien mit seinem dritten Turniertor in Führung geschossen. Als Zweiter der Gruppe E trifft der Weltmeister von 2010 am Dienstag auf Marokko. (DATEN: Gruppen und Tabellen der WM)