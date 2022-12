EuroLeague: Alba verliert achtes Spiel in Folge

Der deutsche Basketballmeister Alba Berlin hat in der EuroLeague erneut verloren und setzt seine lange Niederlagenserie damit fort.

Der deutsche Basketballmeister Alba Berlin hat in der EuroLeague erneut verloren und setzt seine lange Niederlagenserie damit fort. Gegen den FC Barcelona unterlag Alba in einem Krimi am Ende knapp mit 86:88 (46:45) und ist damit seit acht Spielen auf internationaler Bühne sieglos.