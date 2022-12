WM 2022: Neuer knackt WM-Rekord - und mit Monsterparade!

Manuel Neuer gegen Costa Rica mit Monsterparade

Und der Torwart des FC Bayern München war direkt gefordert! Nach einem dominanten Auftritt des DFB-Teams, der aber nur in einem frühen Tor durch Serge Gnabry mündete, wurde es plötzlich in Deutschlands Strafraum brandgefährlich.

Der Costa Ricaner kam frei vor Neuer zum Abschluss, zog ab - doch Neuer rettete in höchster Not und lenkte das Spielgerät über die Latte. Der deutsche Rekordmeister twitterte direkt begeistert das GOAT-Symbol (GOAT: greatest of all time).