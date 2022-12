56. Länderspiel als DFB-Kapitän: Neuer nun vor Ballack

Manuel Neuer hat am Donnerstag sein 56. Länderspiel als Kapitän der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bestritten und Michael Ballack in der Liste der Rekordspielführer hinter sich gelassen. Neuer stand bei der Weltmeisterschaft in Katar im letzten Gruppenspiel gegen Costa Rica in der Startaufstellung und ist nun alleiniger Zweiter in der Liste hinter Lothar Matthäus.