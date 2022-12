WM 2022: Frappart erste Schiedsrichterin bei einer Männer-WM

Historischer Pfiff bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar: Stephanie Frappart leitet als erste Schiedsrichterin ein Spiel bei einer Männer-WM.

Um 20.00 Uhr MEZ eröffnete die Französin am Donnerstag in Al-Khor das Duell zwischen Deutschland und Costa Rica - es war das Ende einer langen Wartezeit.