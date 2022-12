Ironman-Tabubruch: WM ab 2023 nicht mehr nur auf Hawaii

Tabubruch im Triathlon: Die Ironman-WM wird ab dem kommenden Jahr aufgeteilt und nicht mehr sowohl für Männer als auch für Frauen im legendären Austragungsort Hawaii veranstaltet. Wie die Organisatoren bekannt gaben, werden 2023 die Frauen am 14. Oktober ihre Weltmeisterin wie traditionell in Kailua-Kona ermitteln, die Männer hingegen außerhalb des Pazifikinsel an den Start gehen.