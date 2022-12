WM 2022: Dann plant Coman sein Karriereende! Bayern-Profi spricht auch über PSG und Ronaldinho

Kingsley Coman weiß bereits genau, wann er mit dem Profifußball aufhören will. Zudem spricht der Bayern-Profi über ein Idol in der Jugend.

„Ich bin so schnell, dass ich auch noch schnell sein werde, wenn ich nicht mehr so schnell bin. Aber an dem Tag, an dem ich nicht mehr so schnell sein werde, dass ich an dem Gegenspieler vorbeikomme, höre ich auf“, sagte der Bayern-Profi der L‘Équipe.