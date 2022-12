NBA: Amazon will antisemitischen Film trotz Irving-Kritik nicht verbannen

Der Tweet von Kyrie Irving zu einem antisemitischen Film schlägt hohe Wellen. Nun steht auch ein großes Unternehmen, das ihn anbietet, in der Kritik.

Nachdem der Film durch Irving an Aufmerksamkeit gewann, steigt nun der Druck auf das Unternehmen den Verkauf zu stoppen. Schließlich soll der Film mit dem Titel „Hebrews to Negroes: Wake Up Black America“ laut Amazon „die wahre Identität der Kinder Israels aufdecken“.