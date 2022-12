Anzeige

BVB will US-Markt in den Blick nehmen BVB will US-Markt in den Blick nehmen

Borussia Dortmund plant ein Büro in New York © AFP/SID/INA FASSBENDER

SID

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund will neben seiner Marketingtätigkeit in Asien verstärkt den US-Markt bespielen.

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund will neben seiner Marketingtätigkeit in Asien verstärkt den US-Markt bespielen. "Nach der Reise ist vor der nächsten Reise: Nach aktuellem Stand planen wir im Sommer eine Tour in die USA, und wir überlegen ernsthaft, in Kürze in New York unser drittes Auslandsbüro zu eröffnen", sagte Geschäftsführer Carsten Cramer den Ruhr Nachrichten.

Cramer, zuständig für Marketing und Vertrieb, sieht dafür viele Gründe. "Wir haben erstmals zwei große Sponsoren gewonnen, die in den Vereinigten Staaten beheimatet sind. Unsere Umsätze in Amerika steigen, (...) mit unserer Fußballschule sind wir an 16 Standorten vertreten. In Giovanni Reyna haben wir einen sehr populären US-Amerikaner im Kader, das Thema Frauenfußball ist dort sehr groß, die WM 2026 steht schon vor der Tür", zählte er auf.

Anzeige