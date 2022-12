WM 2022: Bei Götze wird Flick deutlich

Sané mit guter Startelf-Chance

„Manchmal verlaufen Spiele aber anders als erwartet.“ Gegen Spanien entschied sich Flick für andere Stars, brachte mit Leroy Sané, Niclas Füllkrug und Jonas Hofmann eine Mischung aus Speed und Wucht. Doch Götze habe zweifellos „enorme Qualität“, betonte der Coach auf der Pressekonferenz am Mittwoch, der Offensivspieler von Eintracht Frankfurt besteche im Training durch seine Ballsicherheit und den letzten Pass.

Gegen Costa Rica winkt ihm im besten Fall trotzdem nur die Rolle des Jokers. Flick will nicht viele Veränderungen vornehmen, wie seine Assistenten Danny Röhl und Marcus Sorg schon am Tag nach dem Spanien-Remis verrieten. Jamal Musiala, Thomas Müller und der nach überstandenen Knieproblemen wieder vollständig genesene Sané haben gute Startelf-Chancen. An vorderster Front muss sich Flick dann zwischen Füllkrug und Kai Havertz entscheiden.