Cross-EM: Klosterhalfen führt deutsches Team an

Europameisterin Konstanze Klosterhalfen führt das Aufgebot des Deutschen Leichtathletik-Verbandes (DLV) bei der Cross-EM in Turin an.

Die 25 Jahre alte Leverkusenerin, die bei der Stadion-EM in München Gold über 5000 m und zuletzt den Halbmarathon in Valencia gewonnen hatte, peilt den ersten deutschen EM-Titel im Gelände in der Elite-Kategorie überhaupt an.