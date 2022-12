Sportwetten: Box-Legende Fury gegen Chisora klarer Favorit

Der Schwergewichtsweltmeister Tyson Fury geht laut Sportwettenanbieter bwin als klarer Favorit in seinen Boxkampf gegen Dereck Chisora am Samstag.

Der britische Schwergewichtsweltmeister Tyson Fury geht laut Sportwettenanbieter bwin als klarer Favorit in seinen dritten Boxkampf gegen Dereck Chisora am Samstag. Sollte Fury seinen WBC-Titel verteidigen, gibt es lediglich das 1,04-fache des Einsatzes zurück, sollte ihm ein K.o.-Sieg gelingen, ist die Quote etwas höher (1,33). Die Quote für einen Punktsieg des „Gypsy King“ steht bei 3,50.