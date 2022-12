Trainingssturz: Skirennläufer Jocher fällt lange aus

Der Garmischer zog sich am Mittwoch im ersten Training für die Weltcup-Abfahrt in Beaver Creek/US-Bundesstaat Colorado eine Gehirnerschütterung sowie eine Lungen- und eine Rippenprellung zu. Wie der Deutsche Skiverband (DSV) am Donnerstag mitteilte, wird er „mehrere Wochen“ ausfallen. (NEWS: Sander in Lake Louise Fünfter - Sieg für Odermatt)