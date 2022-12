Leichathletik: Kenias Kriegserklärung gegen Dopingsünder

Der Rat der WA hatte am vergangenen Mittwoch auf seiner Sitzung in Rom von einer möglichen Suspendierung der Afrikaner abgesehen. WA-Präsident Sebastian Coe (Großbritannien) genügte offenbar zunächst noch Namwambes Versprechen zusätzlicher Finanzmittel in Höhe von umgerechnet 24,2 Millionen Euro zur Verbesserung des Anti-Doping-Kampfes. „Das ist ein echter Fortschritt“, sagte Coe.