Warzone DMZ: Das müsst Ihr zum neuen Modus in Call of Duty wissen © Activision

In Warzone 2.0 gibt es einen brandneuen Modus Namens DMZ. Im Extraktions-Einsatz gibt es einiges zu beachten. Viele Call of Duty-Spieler werden darin auch Neuland betreten.

Die wohl positivste Nachricht vorneweg: DMZ ist, wie Warzone auch, ein kostenloser Modus in Call of Duty und kann von jedem gespielt werden – unabhängig davon, ob zuvor der Vollpreis-Titel erworben wurde.

DMZ: Battle-Royale gegen die KI

Aufgebaut ist das Ganze wie folgt: Es wird in Teams gegeneinander angetreten, Ausrüstung eingesammelt und die Beute muss an einem Exfiltrationspunkt gesichert werden. Dabei können Spieler Missionen erfüllen, die Belohnungen parat halten.

Bekannt ist das Spielprinzip also aus Escape from Tarkov oder auch aus Battlefield 2042, wo der Modus Hazard Zone genannt wurde. In Call of Duty ist es allerdings ein Novum.