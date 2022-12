Vor Schweiz-Duell: Serbien blendet Vorgeschichte aus

Die Nationalmannschaft Serbiens will sich trotz der brisanten Vorgeschichte im WM-Duell mit der Schweiz rein aufs Sportliche konzentrieren. „Wir beschäftigen uns nicht mit der Vergangenheit“, sagte Angreifer Aleksander Mitrovic vor dem entscheidenden Gruppenspiel: „Wir konzentrieren uns rein darauf, was wir auf dem Spielfeld machen. Was der Gegner und die Fans machen oder was von außen kommt, spielt keine Rolle.“