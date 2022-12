Boxen: Felix Sturm gibt mit 43 weiteres Comeback im Ring

Der frühere Boxweltmeister im Supermittelgewicht, Felix Sturm, kehrt erneut in den Ring zurück.

Wie die Agentur 24passion mitteilte, wird der mittlerweile 43-Jährige am 18. Februar 2023 den Hauptkampf eines Boxevents (17.00 Uhr) in der Stuttgarter Porsche-Arena bestreiten. Ein Gegner steht noch nicht fest. (NEWS: So schockte Fury Klitschko)