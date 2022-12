Manipulationsskandal: Riot Games suspendiert 14 LoL-Spieler

Riot Games hat 14 Spieler der League of Legends Turkish Academy League suspendiert. Grund dafür sind Spielmanipulationen während beider Major-Turniere dieses Jahres.

Schockierende Meldung aus dem türkischen League of Legends eSports. Riot hat insgesamt 14 Spieler für Spielmanipulation während des Spring- und Summer-Splits 2022 bestraft.

Die Spieler der Turkish Academy League (TAL) wurden dabei des „Match fixings“ überführt. Konkret bedeutet das in diesen Fällen das aktive Beeinflussen der Begegnungen, um ein zuvor abgesprochenes Ergebnis zu erreichen.

Sperren im Riot-eSports für bis zu fünf Jahre

In Zusammenarbeit mit Sportradar, die Daten aus Sportwettbewerben analysieren, gelang es Riot, die Untersuchung der Frühlings- und Sommer-Turniere anzugehen, nachdem bereits nach dem ersten Turnier Stimmen laut wurden, dass einige Partien auffällig verlaufen waren.

Die Strafzeiten reichen von zehn Monaten bis hin zu fünf Jahren. Am härtesten trifft es Efehan „361efe“ Ordulu, der in beiden Turnieren mehrere Wetten abgeschlossen hat und nun für fünf Jahre gesperrt ist. Die Suspendierungen gelten nicht nur für League of Legends, sondern für sämtlichen von Riot organisiertem eSports