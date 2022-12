WM 2022: Ghanas Coach Addo schiebt besondere Brisanz im Uruguay-Duell beiseite

Ghana-Coach Otto Addo möchte das folgenreiche WM-Duell gegen Uruguay vor zwölf Jahren nicht zu sehr in den Mittelpunkt stellen.

Ghanas Nationaltrainer Otto Addo möchte das folgenreiche WM-Duell gegen Uruguay vor zwölf Jahren nicht zu sehr in den Mittelpunkt stellen.

„Natürlich wissen wir alle, was da passiert ist“, sagte Addo vor dem entscheidenden Gruppenspiel am Freitag gegen die Südamerikaner (16.00 Uhr/ZDF und MagentaTV): „Aber ich gehe das Spiel wie jedes andere auch an und werde den Fokus auf unsere Stärken legen.“ (DATEN: Gruppen und Tabellen der WM)