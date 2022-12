Ticketverkauf für Special Olympics in Berlin gestartet

Die Tickets für die Special Olympics 2023 in Berlin (17. bis 25. Juni) sind am Donnerstag in den öffentlichen Vorverkauf gegangen.

Die Tickets für die Special Olympics 2023 in Berlin (17. bis 25. Juni) sind am Donnerstag in den öffentlichen Vorverkauf gegangen. Das gaben die Organisatoren des Multi-Sport-Events für rund 7000 Aktive mit geistiger Behinderung und Mehrfachbehinderung aus 190 Nationen in 26 Sportarten bekannt.