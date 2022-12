Bundesliga: Bruno Labbadia neuer Trainer beim VfB Stuttgart

Bruno Labbadia ist zurück in der Bundesliga. Der Ex-Trainer von Hertha BSC übernimmt den Posten bei einem Kellerkind.

Bruno Labbadia ist zurück in der Bundesliga!

Dort erhält er einen Vertrag bis 2024. Die offizielle Verkündung soll am Freitag erfolgen.

Labbadia soll VfB Stuttgart retten

Die Schwaben stehen in der Bundesliga auf Relegationsplatz 16 und hatten sich im Oktober von Pellegrino Matarazzo getrennt. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Aus bei Hertha BSC im Januar 2021

In Stuttgart steht nun ein Neuanfang an, nachdem am Mittwoch die Trennung von Sportdirektor Sven Mislintat offiziell vermeldet worden war.