WM 2022: Schiedsrichterin Stéphanie Frappart - ihr Weg zur WM-Geschichte

Die Französin Stéphanie Frappart wird als erste Frau bei einer Weltmeisterschaft als Schiedsrichterin im Einsatz sein. In der Partie Deutschland gegen Costa Rica wird sie erneut Geschichte schreiben.

Stéphanie Frappart wird an diesem Donnerstag beim WM-Spiel zwischen Deutschland und Costa Rica ( Costa Rica - Deutschland im LIVETICKER bei SPORT1 ) in die Geschichte eingehen. Als erste Frau fungiert sie als Schiedsrichterin bei einer Weltmeisterschaft.

Für die Französin ist es ein weiterer Höhepunkt ihrer erfolgreichen Karriere. In ihrer Heimat gilt sie als „kleine Stimme, aber große Diplomatin“. (DATEN: WM-Spielplan 2022)

Im August 2019 gab sie ihr Debüt in der französischen Ligue 1. Im September 2020 wurde sie zur allerersten Frau, die eine Champions-League-Partie pfeifen durfte . In der Gruppenphase beim Spiel zwischen Dynamo Kiew und Juventus Turin meisterte die Französin sehr souverän ihre Königsklassen-Premiere. Sogar Cristiano Ronaldo hatte sie über den grünen Klee gelobt. (News: Steinhaus huldigt Schiri-Debütantin)

Frappart schreibt WM-Geschichte

Bisher war Frappart bei zwei Spielen in der Gruppenphase in Doha im Einsatz. Die Partien zwischen Mexiko und Polen sowie Portugal und Ghana begleitete sie als vierte Offizielle. Auch bei der Europameisterschaft 2021 war die 38-Jährige als erste Vierte Offizielle in der EM-Geschichte zum Einsatz gekommen. Als Schiedsrichterin war sie dort aber nicht vorgesehen. (DATEN: Gruppen und Tabellen der WM)