WM 2022: Mann im Iran nach Feiern von WM-Aus erschossen

Der 27-jährige Mehran Samak sei nach der Niederlage „von Sicherheitskräften in den Kopf geschossen“ worden, gab die in Oslo ansässige Menschenrechtsorganisation Iran Human Rights (IHR) bekannt. (NEWS: Alles Wichtige zur WM)

WM: Protest-Feiern nach Aus des Iran gegen USA

Von Sicherheitskräften erschossen

Nach Angaben der Menschenrechtsorganisationen hatte Samak in der Stadt Bandar Ansali am Kaspischen Meer hupend in seinem Auto die Niederlage gefeiert, bevor er erschossen wurde.

Das Center for Human Rights in Iran (CHRI) mit Sitz in New York bestätigte, dass Samak von Sicherheitskräften getötet worden sei, während er feierte.