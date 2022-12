WM 2022: Standard-Trainer Buttgereit: "Unsere Tendenzen sind gut"

Obwohl die DFB-Auswahl bei der WM in Katar noch kein Tor nach einem Standard erzielt hat, sehe er, „dass unsere Muster stimmen. Zum Beispiel bei Antonio Rüdiger, und das nicht nur defensiv“, betonte Buttgereit. Rüdiger war gegen Spanien (1:1) nach einer Freistoßflanke von Joshua Kimmich per Kopf erfolgreich, stand aber knapp im Abseits - der Treffer wurde aberkannt.

Der Deutsch-Däne, den Bundestrainer Hansi Flick mit Beginn seiner Amtszeit engagiert hatte, brennt für sein Thema: „Standards sind so was Geiles“, meinte er und betonte: „Bei 70 Prozent aller Fußballspiele liegt die Tordifferenz in der Schlussphase bei einem Tor. Ein gelungener Standard kann also alles verändern.“ (DATEN: Alle Gruppen & Tabellen der WM in Katar)