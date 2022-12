Rad-Legende tot! Fahndung nach Fahrer läuft auf Hochtouren

Rebellin erlag seinen Verletzungen noch am Unfallort © AFP/SID/ERIC FEFERBERG

Einen Tag nach dem Todessturz des italienischen Radprofis Davide Rebellin läuft die Fahndung nach dem am Unfall beteiligten Lkw-Fahrer auf Hochtouren.

Einen Tag nach dem Todessturz des italienischen Radprofis Davide Rebellin läuft die Fahndung nach dem am Unfall beteiligten Lkw-Fahrer auf Hochtouren.

Der 51-jährige Rebellin war am Mittwoch bei einer Ausfahrt in Montebello Vicentino von einem Lkw erfasst worden und laut Medienberichten noch am Unfallort seinen Verletzungen erlegen.