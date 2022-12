WM 2022: Live im TV - Hier können Sie Deutschland gegen Costa Rica in der Konferenz schauen

Für Deutschland steht das entscheidende Gruppenspiel an. Bei der TV-Übertragung gibt es diesmal ein Novum: MagentaTV zeigt beide Spiele der Gruppe E in einer Konferenz.

Die deutsche Nationalmannschaft hat ihr „Endspiel“ um das Weiterkommen. Am Donnerstag trifft die Mannschaft um Trainer Hansi Flick auf Costa Rica ( Costa Rica - Deutschland im LIVETICKER bei SPORT1 ).

MagentaTV bietet am letzten Vorrundenspieltag einen besonderen Service für die Fußballfans an. Die parallel stattfindenden Partien Deutschland-Costa Rica und Spanien-Japan können auf dem Sender in einer Konferenz angeschaut werden. (DATEN: Gruppen und Tabellen der WM)