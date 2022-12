Medien: Juve will Del Piero zum Vizepräsidenten machen

Nachdem der komplette Verwaltungsrat von Juventus Turin am Dienstag infolge von Justizermittlungen wegen mutmaßlicher Bilanzfälschung zurückgetreten ist, denkt der neue Klubchef Gianluca Ferrero an ein neues Management. So soll Vereins-Ikone Alessandro Del Piero, der als Spieler von 1993 bis zum Karriere-Ende 2012 bei der Alten Dame unter Vertrag gestanden war, in den neuen Verwaltungsrat des Klubs berufen werden. Dies berichtete die Gazzetta dello Sport.