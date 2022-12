NHL: Leon Draisaitl wieder Wegbereiter für Oilers-Sieg

Leon Draisaitl bleibt weiterhin ein Garant für Erfolge der Edmonton Oilers in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL.

Der Stürmerstar erzielte beim 5:4 bei den Chicago Blackhawks das 1:0 in der 21. und das 5:3 in der 56. Minute. Es waren die Saisontreffer 14 und 15 für Draisaitl in dieser Saison.