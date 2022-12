Anzeige

AEW Dynamite: Mündet dieser neue Schocker in einem WWE-Wechsel? Mündet Schocker in WWE-Wechsel?

William Regal wurde bei AEW Dynamite niedergeschlagen und abtransportiert © AEW

Martin Hoffmann

Der neue AEW-Champion MJF wendet sich bei Dynamite gegen Legende William Regal - und schürt die Gerüchte eines Regal-Wechsels zurück zu WWE.

Die aktuell größte Story bei WWE-Rivale AEW hat die nächste Wendung genommen - eine Wendung, die womöglich reale Implikationen hat.

Eineinhalb Wochen, nachdem Legende William Regal Jungstar MJF bei Full Gear zum World Title der Liga verholfen hat, hat MJF sich gegen die britische Wrestling-Ikone gewandt und selbst k.o. geschlagen.

Die wie ein Abgesang wirkende Attacke mit dem „Dynamite Diamond Ring“ wirft Fragen nach der Zukunft Regals innerhalb der Liga auf - und schürt die Gerüchte über einen möglichen Deal, der sie zurück zu Ex-Arbeitgeber WWE führen könnte. (NEWS: Alle Neuigkeiten zu AEW)

AEW-Story zwischen MJF und Regal nimmt neue Wendung

Bei Dynamite beschlossen MJF und Regal gemeinsam eine Story, die tragendes Element der Titelfehde mit Ex-Champion Jon Moxley war, Regals früheren Schützling.

In einer verbalen Konfrontation hatte MJF an die reale Geschichte der beiden erinnert, die auf Regals Zeit als WWE-Talentscout zurückgegangen war. Regal hatte den jungen MJF damals im Auge, aber den Kontakt abgebrochen und MJF in einer letzten E-Mail mit auf dem Weg gegeben, dass er sich erst zum „Weltklasse-Athleten“ entwickeln müsste, um für WWE infrage zu kommen.

Dass Regal sich bei Full Gear dann gegen Moxley stellte und MJF den Schlagring reichte, mit dem er den früheren Dean Ambrose abfertigte, war der vorherige Drehbuch-Twist, auf den AEW nun einen neuen folgen ließ.

Bryan Danielson wird in Position gebracht

In einem weiteren Promo-Segment erklärte MJF die „unheilige Allianz“: Regal hätte sich erneut via E-Mail an ihn gewandt und ihm angeboten, sich unter seinen Fittichen zu dem „ultimativen Bösewicht“ zu entwickeln, der er sein könnte. MJF hätte dankend angenommen und Moxley für den größten Sieg seiner Karriere aufs Kreuz gelegt.

In einem längeren Monolog kündigte MJF dann an, so lange als AEW-Champ zu regieren, dass die Regentschaften „von Hulk Hogan, JBL und Jeff Jarrett euch kurz vorkommen werden“ und dass „dieser Schmock namens Bruno Sammartino in seinem verschissenen, kleinen Grab rotieren wird“ (Sammartino war elf Jahre WWE-Champion).

MJF formulierte Kampfansagen an seinen ersten Herausforderer Ricky Starks und weitere potenzielle Gegner wie Eddie Kingston und Bryan Danielson, den in auffälliger Betonung.

Danielson strich erst vergangene Woche seine besondere Verbindung zu Mentor Regal heraus, er wurde bei Dynamite auch mit einem Sieg gegen Dax Harwood gestärkt - während Partner und Ex-Champ Moxley nun neu beschäftigt zu sein scheint mit einer Fehde gegen den bei Dynamite nach seiner beängstigenden Kopfverletzung zurückkehrenden Hangman Page.

MJF enthüllt neu aufgemachten Titelgürtel „BBB“

MJF enthüllte zudem eine neue Version des Gürtels, die sich stilistisch an seinen Burberry-Schal anlehnt, den edlen „BBB“ (Big Burberry Belt) - und kündigte an, dass er eine „Spezialattraktion“ sei, die den Gürtel fast nur bei Pay Per Views verteidigen werde.

Auch die Drohung, dass er den Titel als „Verhandlungsmasse“ im Wettbieten zwischen WWE und AEW um seine Dienste 2024 nutzen werde, erneuerte er.

Abschließend wandte sich MJF nochmal an Regal, holte scheinbar zu dankenden Worten aus - und schlug ihn stattdessen hinterrücks in den Nacken. Die Kommentatoren betonten danach Regals lange Vorgeschichte schwerer und teils lebensgefährlicher Nacken- und auch Gehirnverletzungen.

MJF schloss mit den höhnischen Worten, dass der 54 Jahre alte Regal ihn zu einem späteren Zeitpunkt kontaktieren könne, sein Business stelle leider nur Weltklasse-Athleten ein. Regal wurde danach von Sanitätern abtransportiert.

Ermöglicht AEW William Regal eine Rückkehr zu WWE?

Das zusätzlich Spannende an der Geschichte mit Regal: Es gibt Gerüchte, dass er AEW trotz eines in diesem Jahr abgeschlossenen Drei-Jahres-Vertrags verlassen und zurück zu WWE gehen könnte.

Der bekannte Wrestling-Journalist Dave Meltzer berichtete jüngst in seinem Wrestling Observer Radio, dass das etwas „dran“ sei. Zwar sei ungewiss, wie sich die Geschichte entwickle. Andeutungen über diverse Informationen, die er „off the record“ erhalten hätte, legten nahe, dass womöglich ein entsprechender Deal in Arbeit ist. Die Spekulationen seien „nicht aus der Luft gegriffen“.

Regal war Anfang des Jahres vom früheren WWE-Regime um Vince McMahon entlassen worden, wie viele andere alte Backstage-Vertraute des nun doch zum WWE-Lenker aufgestiegenen Schwiegersohns „Triple H“ Paul Levesque, der damals entmachtet schien.

Levesque, nach dem Skandal-Rücktritt Vince McMahons zum neuen Kreativ- und Talentverantwortlichen berufen, hat inzwischen viele Opfer der damaligen Entlassungswelle zurückgeholt (“Road Dogg Brian Armstrong, Gabe Sapolsky, Ryan Katz). Mit Regal verbindet ihn eine besonders lange Geschichte, die auf gemeinsame Tag-Team-Zeiten bei WCW in den Neunzigern zurückgeht.

Regal ist auch WWE als Firma in tiefer Dankbarkeit verbunden, er schilderte vor einigen Monaten in einem Podcast, dass die Liga ihm im Kampf gegen seine gesundheitlichen Probleme stets die modernsten medizinischen Eingriffe vermittelt und finanziert hätte.

Trotz der jüngsten und massiven Irritationen zwischen AEW und WWE könnte Regal jemand sein, den Tony Khan aus Respekt vor seiner Vita ziehen lässt, womöglich gegen eine ihm genehme Gegenleistung von WWE. Die Gesprächskanäle zwischen AEW und WWE sind nicht abgebrochen, jüngst gab es Verhandlungen über einen möglichen Auftritt von AEW-Altstar Billy Gunn bei der D-Generation-X-Reunion bei WWE (die aber scheiterten).

Die Ergebnisse von AEW Dynamite am 30. November 2022:

Bryan Danielson besiegt Dax Harwood

TNT Title Match: Samoa Joe besiegt AR Fox

Ricky Starks besiegt AR Fox

Willow Nightingale besiegt Anna Jay