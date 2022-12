WM 2022: Kein zweites Saudi-Arabien: Messi warnt vor Australien

WM: Messi warnt Argentinien vor Australien

Als Sieger der Gruppe C trifft Argentinien, das zum Auftakt noch überraschend gegen Saudi-Arabien (1:2) verloren hatte, im Achtelfinale am Samstag (20.00 Uhr) auf die Socceroos.

„Wir wissen, dass von nun an alles sehr schwierig ist, dass es kompliziert wird, egal wer der Gegner ist", warnte Messi.

„Wir haben wieder angefangen, das zu tun, was wir so lange getan haben, was wir aber seit Beginn der WM aus verschiedenen Gründen nicht umsetzen konnten."