WM 2022: Bierhoff lehnt Vergleich mit Aus 2018 ab

Partystimmung in Deutschland vergeblich gesucht

DFB-Geschäftsführer Oliver Bierhoff will die bisher holprige WM in Katar nicht mit dem historischen Vorrunden-Aus vor vier Jahren vergleichen.

DFB-Geschäftsführer Oliver Bierhoff will die bisher holprige WM in Katar nicht mit dem historischen Vorrunden-Aus vor vier Jahren in Russland vergleichen.