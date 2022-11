WM 2022: Angst vor DFB-Aus gegen Costa Rica! Für diese Akteure geht es um die Zukunft

Mit einer Niederlage gegen den letzten Gruppengegner Costa Rica würde die deutsche Nationalmannschafts bereits zum zweiten Mal in Folge in der Gruppenphase einer WM ausscheiden. Das könnte Folgen für einige Akteure haben.

Am Donnerstag kämpft das DFB-Team in Al Khor gegen Costa Rica (ab 20 Uhr im LIVETICKER) gegen das erneute WM-Vorrunden-Aus. „Wir sind nach dem 1:2 gegen Japan nicht in der Lage, in der wir eigentlich sein wollten“, weiß Bundestrainer Hansi Flick. (DATEN: WM-Spielplan 2022)