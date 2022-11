Wiederaufnahme russischer Leichtathleten: Entscheidung naht

Die Taskforce des Leichtathletik-Weltverbandes World Athletics (WA) will im kommenden März eine abschließende Empfehlung zur Wiedereingliederung des russischen Verbandes RUSAF abgeben. Dies teilte WA im Anschluss an seine Council-Sitzung am Mittwochabend mit. Der russische Verband ist wegen des Doping- und Manipulationsskandals im Land bereits seit 2015 suspendiert. Aufgrund des Angriffskriegs in der Ukraine wäre Russland derzeit ohnehin nicht bei internationalen Wettkämpfen zugelassen.