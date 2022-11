WM 2022: Krimi um Polen und Robert Lewandowski - Messi und Argentinien im Achtelfinale

Irres Finish in der Gruppe C!

Dabei wäre es beinahe zu einem Fairplay-Vergleich gekommen. Rund drei Minuten vor Schluss standen sowohl Mexiko als auch Polen punkt- und torgleich auf Rang zwei der Tabelle, die Fairplay-Wertung hätte in diesem Fall gegriffen.

Doch auch in diesem Fall hätte Polen die K.o.-Phase erreicht. Das Team um Lewandowski sammelte bis dahin lediglich fünf Gelbe Karten, Mexiko deren sieben. Doch der Treffer von Saudi-Arabiens Salem Al-Dawsari zum 1:2 in der 95. Minute bescherte Mexiko letztendlich die schlechtere Tordifferenz. Für Mexiko bedeutet es das erste WM-Aus in der Vorrunde seit 1978.