WM-Hammer! Triathlon-Mythos Ironman auf Hawaii wird folgenschwer verwässert

Ironman der Männer nicht mehr auf Hawaii

„Während das zweitägige Format der Ironman WM 2022 in vielen Bereichen ein Erfolg war und das zweitägige Format in Kailua-Kona für 2023 bereits angekündigt worden war, kamen Ironman und der Landkreis Hawaii gemeinsam zu dem Schluss, dass die Auswirkungen von zwei Wettkampftagen in Kona derzeit nicht im besten Interesse der örtlichen Gemeinde sind“, teilte der Verband auf seiner Homepage mit.

Ironman WM 2023 in Nizza?

Der ursprüngliche Plan sah vor, dass die Frauen am 12. und die Männer am 14. Oktober in Kona starten sollten. Der Grund dafür ist der enorme Stau an Athleten, die sich für die Weltmeisterschaften während der Corona-Pandemie, in der es 2020 und 2021 keine WM gab, qualifiziert haben.