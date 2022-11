WM 2022: Irre! TV-Sender aus Frankreich verpasst VAR-Eingriff nach Griezmann-Tor gegen Tunesien

Der Sender schickte die Zuschauer nach einem Last-Second-Ausgleich Frankreichs in die Werbung - obwohl das Spiel noch nicht zu Ende war.

Der eingewechselte Antoine Griezmann erzielte in der achten Minute der Nachspielzeit das vermeintliche 1:1 gegen die Nordafrikaner, woraufhin der TV-Sender in der Annahme, dass die Begegnung bereits abgepfiffen sei, seine Zuschauer im Glauben eines späten Ausgleichs in die Werbung schickte.