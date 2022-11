Volleyball-Bundesliga: Potsdam mit klarem Sieg im Top-Spiel gegen Stuttgart

Meisterlich! So "verputzte" Potsdam Meister Stuttgart

Im Duell der beiden ungeschlagenen Teams in der Volleyball-Bundesliga geht der SC Potsdam als Sieger hervor. Im Heimspiel gegen Allianz MTV Stuttgart feiert das Team einen überraschend glatten Erfolg.

„Stuttgart ist immer ein Angstgegner für uns daheim gewesen. Jetzt haben wir es endlich geschafft, und sogar mit 3:0″, freute sich Laura Emonts im Anschluss am SPORT1 -Mikrofon.

Diesen Sieg mussten sich ihre Teamkolleginnen und sie jedoch hart erarbeiten. Von Beginn entwickelte sich ein offener Schlagabtausch zwischen den beiden Top-Teams, in denen die Führung immer wieder wechselte. Die Hausherrinnen behielten jedoch in der entscheidenden Phase die Nerven und gingen mit 1:0 in Führung.