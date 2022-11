WM 2022: Rückschlag für England: Verteidiger abgereist

England muss wohl für den Rest der WM auf Ben White verzichten. Der Arsenal-Star kehrt in die Heimat zurück. Über die Gründe herrscht Stillschweigen.

Die englische Nationalmannschaft muss bei der Weltmeisterschaft in Katar ab sofort ohne Verteidiger Ben White (25) auskommen.

Der Profi des FC Arsenal hat das Camp der Three Lions in Al-Wakrah „aus persönlichen Gründen“ verlassen und ist zurück in die Heimat gereist.